Alessandria, piano concordato per un 'Natale sicuro'

Incontro in Prefettura ad Alessandria del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per stabilire le linee di intervento sul 'Natale sicuro'. Il prefetto Alessandra Vinciguerra ha delineato con il questore e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza una linea concordata di vigilanza e controllo del territorio. Pianificata una forte presenza delle forze dell'ordine per la sorveglianza delle vie del centro, con particolare rinforzo nei weekend e fino alla fine dell'anno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA