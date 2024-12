Alessandria, nuova vita per piazza della Libertà

La centralissima piazza della Libertà ad Alessandria rinasce da oggi. Con uno stanziamento di 470mila euro - 220mila investiti dal Comune nel biennio 2023/2024 e 250mila dalla Regione nel 2022 - il cuore della città torna a risplendere grazie a un nuovo arredo urbano, una rinnovata illuminazione, un verde pubblico ripensato e una pavimentazione a misura di cittadino.

A rinnovata vita anche il mosaico di Gino Severini sul Palazzo delle Poste. Sono state riattivate le plafoniere storiche e altri dispositivi che permettono di ammirare al meglio il capolavoro in tessere. Per il risanamento della struttura sono stati utilizzati materiali, lavorazioni e prodotti studiati per rispettare la storicità dell'edificio.

"Da sindaco, e prima ancora da cittadino, vedere il nuovo volto luminoso di piazza della Libertà fa bene al cuore - commenta Giorgio Abonante - Il lavoro di squadra, per l'ennesima volta, ha premiato e oggi possiamo consegnare un'area ripensata, accessibile e sicura". "La collaborazione tra Regione ed enti locali rappresenta un elemento fondamentale per la realizzazione di progetti importanti - aggiunge l'assessore regionale Enrico Bussalino - Questa piazza non è soltanto il 'salotto' degli alessandrini, ma un luogo di accoglienza per il turismo, rivestendo un ruolo indispensabile per lo sviluppo del commercio locale".

"Siamo orgogliosi di aver partecipato al lustro di questa piazza - rimarca Concetta Agrò, direttore Filiale Alessandria 1 - riportando agli antichi splendori il palazzo di Poste".





