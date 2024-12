Compie 150 anni Baratti & Milano, caffè storico della Casa Reale

Compie 150 anni Baratti & Milano, storica caffetteria nel cuore di Torino aperta nel 1875 e oggi locale storico d'Italia. L'alta qualità dei suoi prodotti ha ottenuto importanti riconoscimenti, tanto da potersi fregiare dello stemma sabaudo quale "fornitrice della Casa Reale".

Era il 31 dicembre 1874 quando i fondatori Ferdinando Baratti e Edoardo Milano aprirono "i banchi di spaccio della lunga bottega" per accogliere gli illustri invitati della Banca Industriale Subalpina, il passage vetrato e monumentale che avrebbe preso poi il nome di Galleria dell'Industria Subalpina.

Il negozio di cioccolateria e canditi, di caramelle e confetti, di liquori, vini rinomati e acquaviti, unito al servizio caffè e ristoro, aprì poi le porte al pubblico il 1 febbraio 1875. Per i 150 anni del Caffè storico che è diventato il Salotto Sabaudo e della Galleria Subalpina è stata organizzata una festa istituzionale che dà il via a un anno intero di festeggiamenti con eventi. Il primo febbraio 2025 ci sarà una festa aperta a tutta la città.

"Il Caffè Baratti & Milano è una tappa importante nella storia della città di Torino. Siamo entusiasti di offrire alla città, dopo ben 150 anni, il locale storico immutato nelle sue parti caratteristiche" commenta Guido Repetto, presidente di Baratti & Milano. "Il Caffè Storico si apre sempre di più alle arti e ai nuovi mestieri, con artigiani locali, creativi, disegnatori e confezionatori per arrivare ad artisti di fama internazionale" aggiunge Manuela Viglione, direttore creativo.

Tra le tante novità il progetto artistico di Helga Faletti e a cura di Luca Beatrice, 'Vetrinista sarà lei': l'idea è quella di trasformare da gennaio le vetrine in un'esposizione d'arte contemporanea che celebrerà l'identità storica e culturale del marchio. Il 28 gennaio verrà inaugurato un nuovo ristorante serale con lo chef stellato Ugo Alciati. Sarà anche trasformato il chiosco del Caffè Baratti di piazza Castello in un chiosco dei gelati da passeggio ed è previsto il lancio di una nuova linea di praline di cioccolato disponibile esclusivamente presso il Caffè storico. Ci sarà una mostra dedicata: saranno esposti in vetrina documenti storici, stampe e locandine d'epoca e, dopo essere stato salotto degli ospiti del Torino Film Festival, sono allo studio nuove collaborazioni con il Museo del Cinema.





