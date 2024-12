Carabinieri: il generale Galletta in visita al comando di Biella

Il generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta, comandante Interregionale carabinieri "Pastrengo", ha fatto visita oggi al comando provinciale Carabinieri di Biella. Accolto dal comandante provinciale, Colonnello Marco Giacometti, il Generale ha voluto rivolgere un saluto a tutti carabinieri operanti in provincia, dei reparti territoriali, forestali e speciali, nonché ai colleghi in congedo dell'associazione nazionale carabinieri.

La visita in Biella è stata inoltre l'occasione per il Comandante Interregionale per incontrare il prefetto della Provincia, Elena Scalfaro, il presidente del tribunale Paola Rava ed il vescovo Roberto Farinella.



