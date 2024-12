Un libro racconta Collegno, è il decimo del progetto Stories

E' Collegno, cittadina alle porte di Torino sulle sponde della Dora, la protagonista del nuovo volume dell'Associazione Ponti di Parole, della libreria Il Ponte sulla Dora e della casa editrice Graphot, nella collana Stories. Ancora una volta, è stato chiesto agli abitanti di raccontare la città, a partire dalla propria esperienza, dalle memorie, del rapporto con un territorio carico di storia e di storie.

A Collegno ci sono luoghi che sono diventati iconici e carichi di significato, come il Villaggio Leumann e il Regio Manicomio, ma anche attraverso spazi condivisi come le scuole di cui molti ex allievi e insegnanti scrivono, con uno sguardo allo storico direttore didattico Felice Geninatti Crich.

Il volume è il decimo della collana nata nel 2020 per tessere legami tra le persone durante l'isolamento dovuto alla pandemia. Dopo diversi quartieri torinesi, da Borgo Rossini a Barriera di Milano, da Santa Rita a Porta Palazzo fino a Vanchiglia e Vanchiglietta, Stories ha varcato i confini della città e ha raccontato Prali, Sparone, Noli, San Mauro Torinese.

Fino ad arrivare a Collegno, dove l'accoglienza della popolazione è stata partecipata, con i sessantasei racconti che compongono il libro.

Collegno stories sarà presentato mercoledì 11 dicembre alle 18 nella Sala Consiliare del Comune di Collegno al Parco Generale dalla Chiesa in via Torino 9. Interverranno il sindaco Matteo Cavallone, l'assessora alla Cultura Clara Bertolo e l'editrice Laura Giachino, coordinati da Rocco Pinto, curatore del volume.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA