Spacciavano nell'ex Olcese di Novara, tre misure cautelari

Controlli antidroga della Squadra Mobile di Novara nell'area vicino alla stazione ferroviaria. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di tre cittadini pakistani per spaccio di stupefacenti.

L'indagine, avviata ad agosto, ha documentato un'intensa attività di spaccio presso lo stabile ex Olcese, già noto alle forze dell'ordine. Il gruppo criminale gestiva un sistema ben organizzato: due pusher vendevano droga, mentre il terzo fungeva da 'palo', controllando l'arrivo delle forze dell'ordine.

Le cessioni quotidiane superavano le cinquanta unità, con un incasso giornaliero di circa 600 euro. I tossicodipendenti, provenienti anche dalla Lombardia, acquistavano sostanze stupefacenti attraverso un varco nella recinzione dello stabile.

A seguito delle indagini, due degli indagati sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Novara, mentre per il terzo è scattato il divieto di dimora nella provincia.



