Lady Comedy Show, Luisella Tamietto al Teatro Café Müller

Quattro giornate all'insegna della comicità e del trasformismo al Teatro Café Müller di Torino. Il 12, il 13 e il 14 dicembre alle 21 e il 15 dicembre alle 17 saranno protagonisti i 14 personaggi portati in scena dall'attrice Luisella Tamietto nello spettacolo Lady Comedy Show. In scena 14 donne differenti, esasperate nei tratti, prese in giro con un pizzico di cinismo e con tantissima ironia, tutte impersonificate da Luisella, in grado di passare dall'una all'altra con la tecnica del quick change, sulle note del pianista Aldo Rindone.

Lo spettacolo va in scena nell'ambito della stagione del teatro Café Müller, in via Sacchi 18/D, organizzata dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice, con il sostegno di Mic, Regione Piemonte, Teatro Café Müller e con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino.

I biglietti - 12 euro intero, 9 euro ridotto - sono acquistabili su Vivaticket, tramite l'app blucinQue Nice, presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo all'interno del palco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco e in loco a partire da un'ora e mezza prima dell'inizio dello spettacolo,



