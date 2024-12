'La preside non ci ascolta', protestano i docenti del Colombatto

"Abbiamo grossi problemi di comunicazione con la nostra dirigente scolastica che non ci ascolta". A denunciarlo sono alcuni docenti dell'Istituto Alberghiero Colombatto di Torino, che oggi, insieme a Flc Cgil a Cub, hanno organizzato un presidio contro la gestione dell'istituto da parte della preside Silvia Viscomi.

"Una situazione intollerabile - sostengono le docenti - con problemi che vanno avanti da parecchi anni, con atteggiamenti inaccettabili che non aiutano a vivere sereni. Adesso abbiamo bisogno di aiuto, non riusciamo più a reggere questa situazione". Ottantuno professori dell'istituto hanno anche deciso di scrivere al direttore dell'Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, per esporre la questione.

Intanto gli insegnanti di un altro istituto torinese, il Peano, alcuni di loro presenti al presidio di questa mattina, hanno espresso la loro solidarietà, sottolineando che anche da loro ci sono problemi di gestione. "Anche noi stiamo vivendo situazioni simili, dovute a una gestione che spesso manca di trasparenza e coerenza, finendo per bloccare molte procedure ordinarie di gestione che permettono lo sviluppo delle basilari azioni didattiche che contribuiscono a dare vita al nostro istituto".

"Restiamo uniti nella speranza di riuscire a superare queste sfide e a costruire un futuro più trasparente e collaborativo per le nostre scuole, nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori".



