La magia del chitarrista Marcello Capra entra nel cinema

La chitarra magica di Marcello Capra fa il suo ingresso nel cinema. Il musicista ha presentato, al Museo del rock di Catanzaro, la colonna sonora che ha realizzato del film 'Il bacio di Mary Pickford". Una pellicola del 1927 il cui regista fu Sergei Komarov, interpretata da attori di grido dell'epoca come Igor Ilyinsky, Mary Pickford, da cui prese spunto il titolo del film, Douglas Fairbanks e Vera Malinovskay. L'iniziativa è stata promossa dalla Cineteca della Calabria e dallo stesso Museo del rock, fondati, rispettivamente, da Eugenio Attanasio e Piergiorgio Caruso, che hanno presentato Capra, prima della sua esibizione, al pubblico, che ha dimostrato di apprezzare sia la proiezione del film che la performance del chitarrista piemontese.

"Devo dire che realizzare la colonna sonora di un film - ha detto Marcello Capra a conclusione del suo recital - ha rappresentato un'esperienza davvero entusiasmante. E che non escludo, dopo avere rotto il ghiaccio con questa prima opera, di ripetere in futuro per altri film anche moderni. 'Il bacio di Mary Pickford' risale ad un'epoca, gli anni '20 e '30, che mi è cara anche per il fatto che i miei nonni erano proprio in quel periodo cantanti lirici. Per i loro impegni artistici si trasferirono a Parigi e facendo varie tournée in Europa avranno sicuramente conosciuto molti attori, tra cui quelli che hanno interpretato questo film".

L'iniziativa, svoltasi al Museo del rock, ha concluso le celebrazioni per il centoquarantesimo anniversario della nascita di Franceco Misiano, che fu presidente delle industrie cinematografiche "Mezrabpom", uomo del dialogo tra Stati Uniti e Unione Sovietica e animatore cinematografico internazionale.





