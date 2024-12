John Elkann alla Continassa per caricare la Juve

John Elkann ha assistito all'allenamento mattutino della Juventus in avvicinamento alla sfida di Champions League contro il Manchester City in programma mercoledì allo Stadium. "Elkann ha incontrato al Training Center Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, il modo migliore per avvicinarsi tutti insieme, uniti e determinati, alla grande notte di mercoledì" spiega il club in una nota ufficiale.

Per i bianconeri, infatti, sarà una sfida molto delicata: la Juventus è reduce da tre gare di fila senza vittorie in Champions, mentre l'ultimo successo stagionale risale al derby contro il Torino dello scorso 9 novembre, esattamente un mese fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA