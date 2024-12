Imparato, 'non molliamo Mirafiori, non molliamo Torino'

"Il piano per Mirafiori si sta consolidando. Non molliamo Mirafiori. non molliamo Torino". Ad assicurarlo è Jean Philippe Imparato, responsabile Europa allargata di Stellantis, nella trasmissione di Rai1, condotta dal giornalista Francesco Giorgino, in onda stasera.

"Mirafiori c'è e ci sarà. In questo momento stiamo sviluppando la 500 ibrida che arriverà il più presto possibile, a novembre del 2025. Arriveremo a produrre 100.000 vetture all'anno. Porteremo qui anche la nuova 500 elettrica e questo ci fa arrivare al 2032-2033. Quindi non c'è dubbio: Mirafiori avrà lavoro", dice Imparato.

Il manager ricorda che sono state assegnate a Torino anche la sede dei veicoli commerciali Pro One e quella di Stellantis Europa.



