Guanti monouso irregolari, sequestrati 4 milioni di articoli

La Guardia di Finanza di Tortona (Alessandria) e l'Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia hanno sequestrato 4,3 milioni di prodotti realizzati in gomma sintetica e circa 30mila giocattoli 'non sicuri' provenienti dalla Cina.

Nel corso di una prima operazione è stato controllato un container contenente guanti in nitrile, dal valore commerciale di circa 100mila euro. Una volta immessi in commercio, avrebbero potuto essere utilizzati come dispositivi medici per proteggere la pelle da batteri e detergenti aggressivi. Nel secondo intervento, invece, sono state trovate in un altro container bambole in materiale plastico raffiguranti Befane, pronte per essere messe in vendita, per un valore di 38mila euro.

I guanti erano in confezioni sulle quali non era riportata alcuna indicazione di origine, fabbricazione e provenienza. I giocattoli erano senza la documentazione tecnica prevista da Regolamento della Ue.

Le due società importatrici - una con sede nel Comasco, l'altra a Torino - sono state segnalate alla competente Camera di Commercio per la violazione delle norme in materia di sicurezza prodotti.



