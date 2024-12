Grugliasco, prima città italiana del gioco della dama

Grugliasco, alle porte di Torino è il primo Comune a ottenere il titolo di 'Città italiana della dama'. All'attestazione è arrivata con una targa posta all'ingresso del parco culturale Le Serre, proprio accanto a una delle 14 damiere presenti nei parchi e nei giardini della città, e un protocollo d'intesa firmato dal sindaco Emanuele Gaito e la Federazione Italiana Dama, rappresentata dal presidente Carlo Bordini.

"Spesso si è portati a ritenere la dama il parente povero degli scacchi - spiegano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore allo Sport Dario Lorenzoni - ma questo è un errore madornale, in quanto proprio la dama è considerata 'sport della mente' poiché permette di migliorare le relazioni sociali, di allenare e sviluppare le capacità logiche, di superare atteggiamenti di insicurezza caratteriale e, secondo l'esame di progetti effettuati nelle scuole, l'esperienza della dama ha fatto registrare un abbattimento drastico del bullismo da parte dei partecipanti e un diffuso miglioramento delle loro prestazioni didattiche".

Grugliasco promuove da diverso tempo la cultura della dama, grazie alla collaborazione della cooperativa Spaziomnibus, con quasi mille tesserati Fid, che ha coinvolto finora bambini e ragazzi e ha organizzato, sempre a Grugliasco, il primo campus estivo di dama, che ha attirato ragazzi provenienti da tutta Italia.

"Non posso che essere soddisfatto di questo conferimento - afferma Bordini - Dopo un lungo lavoro che si concretizza con la firma del protocollo l'obiettivo è di proseguire un percorso, iniziato insieme a Spaziomnibus, e all'amministrazione comunale per coinvolgere sempre di più i bambini e i cittadini grugliaschesi".



