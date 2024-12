A Torino la conferenza annuale del Cimam, rete mondiale d'arte

Ritorna in Italia dopo quasi 50 anni la conferenza annuale del Cimam (Comitato Internazionale per i Musei e le Collezioni d'Arte Moderna), unica rete mondiale di direttori e curatori di musei d'arte moderna e contemporanea.

Nel 2025 si terrà, infatti, a Torino. Mancava dal 1976, quando l'appuntamento fu a Bologna e Prato. Lo hanno annunciato, a Los Angeles, Suhanya Raffel, presidente del Cimam e direttrice di M+ a Hong Kong, e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

L'evento sarà organizzato dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, con la Fondazione Torino Musei e il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, e sarà sostenuto dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. È già stato nominato il Comitato scientifico.

"Siamo lieti di ospitare la Conferenza annuale del Cimam a Torino - commenta Patrizia Sandretto - dove svilupperemo una riflessione collettiva tra il Comitato scientifico e i relatori esterni su come l'arte e la cultura possano ancora plasmare il nostro futuro. Torino ha incarnato, attraverso secoli di storia, l'importanza della cultura per la società umana. Torino è una città laboratorio in cui l'approccio teorico si trasforma in pratica. Insieme alla comunità artistica transnazionale che Cimam rappresenta, vorremmo ragionare sulle trasformazioni strutturali nel nostro settore, sui nuovi inizi che possiamo pensare e sulle nuove alleanze, anche con il settore economico, per garantire una posizione centrale dell'arte e della cultura nella nostra società".



