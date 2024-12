Teatr8, ragazzi con autismo guide nei palazzi storici di Torino

Tornano gli appuntamenti del Teatr8 nei luoghi storici della città, come Palazzo Carignano e Villa della Regina. L'associazione che offre corsi di teatro e doppiaggio per ragazzi con autismo e sindrome di Asperger propone tre nuove performance. Oggi e il 28 dicembre a Palazzo Carignano, alle 15.30 e alle 16.30, si potrà assistere a 'Visite a sorpresa nelle sale dorate nel gran Palazzo del Principe di Carignano' in cui si racconterà la storia di quei luoghi dalla voce dei suoi protagonisti: da Emanuele Filiberto a Guarino Guarini, fino a Carlo Alberto e il conte Cavour, attraverso la lettura di lettere, documenti e anche di alcuni articoli dello Statuto Albertino.

Sabato 21 dicembre, invece, alle 15 e alle 16 a Villa della Regina sarà l'occasione della performance 'Visite guidate nelle sale della Villa ripercorrendo la sua lunga storia': da inizio Settecento quando divenne la dimora della regina Polissena fino alla sua trasformazione a fine Ottocento in scuola per le figlie dei militari.

"L'anno che si sta per concludere è stato particolarmente significativo. Non solo proseguono con successo i nostri corsi, ma abbiamo avviato nuove progettualità come Aspie-Eat per insegnare ai giovani con autismo l'importanza di una corretta alimentazione - spiega la fondatrice del Teatr8 Patrizia Da Rold - Inoltre, abbiamo da poco inaugurato la nuova sede in via Galliari 11: un polo ancora più funzionale che mette a disposizione dei ragazzi uno spazio per sperimentare".



