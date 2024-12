Sequestrati a Torino fuochi d'artificio e armi soft air illegali

Un ingente sequestro di materiale pirotecnico e armi soft air è stato effettuato dalla polizia in un bar-tabacchi della prima cintura di Torino. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno rinvenuto oltre 300 confezioni di artifici pirotecnici, per un peso superiore a 16 chili, venduti senza la prevista licenza.

Nel corso del controllo, sono emerse altre irregolarità riguardati armi soft air che presentavano un tappo rosso rimovibile sulla canna, non conforme alle normative che prevedono l'applicazione di vernice rossa. Inoltre erano in vendita pistole ad aria compressa per il cui commercio è prevista apposita autorizzazione di polizia, nonostante la loro bassa capacità offensiva.

Il titolare dell'esercizio, un cittadino cinese di 44 anni, è stato denunciato alla Procura per la mancanza di permessi amministrativi e le pericolose modalità di stoccaggio del materiale, potenzialmente pericoloso, che è stato sottoposto a sequestro.



