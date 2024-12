Pecetto, una maxi foto di gruppo contro la violenza sulle donne

Donne e uomini, anziani e bambini tutti insieme, a cominciare dal sindaco Andrea Bortoloni, in una foto per manifestare contro la violenza sulle donne. È successo a Pecetto di Valenza (Alessandria), paese che ha aderito alla proposta di Zonta Club per il 'Ritratto di un no''. Così il borgo, a pochi chilometri da Alessandria, ha scelto di sostenere la campagna delle Nazioni Unite 'Orange the World'.

Dopo la foto è seguita l'intitolazione di un piazzale alla Beata Teresa Grillo Michel, fondatrice delle Piccole Suore della Divina Provvidenza. Nel giorno dell'Immacolata, la statua della Vergine Maria è stata 'vestita' con un mantello arancione.

"Mai in Italia - ha sottolineato in una nota Nadia Biancato, presidente Zonta Club Alessandria - si era ritratta in uno scatto la volontà di tutto un paese nel prevenire la violenza sulle donne. Nessuno, infatti, deve essere indifferente rispetto a una piaga sociale che fa una vittima ogni 3 giorni".



