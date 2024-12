Chiude la Fiera del Tartufo di Alba, con 90mila ingressi

Si chiude con circa 90mila visitatori, in linea con le passate edizioni, la 94esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, dedicata al tema dell'Intelligenza naturale.

Un dato più che significativo riguarda la provenienza dei visitatori della manifestazione: a varcare la soglia del Mercato mondiale - con un allestimento del tutto rinnovato - sono arrivati turisti da 70 Paesi nel mondo, sfiorando il 70% di partecipazione di stranieri alle esperienze proposte dalla Fiera (cooking show in particolare, sempre andati sold out).

Tra i Paesi che hanno fatto registrare presenze importanti - oltre al turismo di prossimità europeo -, a fare la parte del leone sono stati gli Usa. Tanti i viaggiatori da Corea del Sud e Giappone, con presenze importanti anche da Hong Kong e Taiwan, Australia, Brasile e Repubblica Sudafricana.

Il castello di Grinzane Cavour è stato protagonista dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, giunta alla sua XXV edizione, nel corso della quale sono stati raccolti 400mila euro, interamente destinati a progetti benefici, con il lotto finale volato a Hong Kong - vincendo la concorrenza delle altre sedi collegate di Singapore, Vienna, Francoforte e Bangkok -, battuto per 140mila euro.



