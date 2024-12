Acceso il bosco di abeti per il Natale in piazzetta Reale

È stato inaugurato a Torino, in piazzetta Reale, il boschetto di Natale, diventato ormai una tradizione. "Un luogo amatissimo e frequentatissimo da torinesi e turisti - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo sui social - davvero bello vedere tanta partecipazione per uno dei simboli dell'atmosfera natalizia che si diffonde in città, grazie alle tante iniziative che ci accompagneranno per tutto il periodo delle feste". Sulla facciata di Palazzo Reale, grazie a videomapping, vengono proiettati dei racconti di Gianni Rodari, animati dai disegni dei bambini delle scuole di Torino.

Inoltre è stato acceso l'albero nel cortile d'onore di Palazzo Civico, "condividendo anche con tante bambine e tanti bambini quella che è ormai una tradizione che apre le porte della casa delle torinesi e dei torinesi, vestita a festa", ha concluso Lo Russo.



