Verbania, autista di bus minacciato e aggredito da passeggero

L'autista di un autobus della società Vco Trasporti è stato aggredito da un passeggero che, senza apparente motivo, poco dopo essere salito a bordo lo ha prima minacciato di morte e poi colpito al volto, costringendolo a fermare la corriera. È accaduto a Verbania, nel tratto tra piazza Cavour e corso Cairoli.

L'aggressore, un cittadino di origine straniera, è risultato sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova, beneficio sospeso dal magistrato di turno in seguito all'accaduto. L'uomo si trova ora in carcere in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della squadra volanti, nei confronti dei quali l'aggressore ha continuato a essere minaccioso, spintonando un operatore prima di gettarsi a terra.



