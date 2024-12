Striscione di CasaPound contro Lo Russo, 'il sindaco dorme'

Ritrae provocatoriamente il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, addormentato su un divano e riporta la scritta "Mentre Lo Russo dorme, il Sempione muore". Uno striscione firmato da CasaPound è stato esposto accanto all'ex piscina abbandonata, nel cuore di Parco Sempione.

"Questo atto di street art - spiegano da CasaPound - intende denunciare il degrado sempre più grave che affligge la zona e il silenzio delle istituzioni. L'area circostante l'ex piscina Sempione e l'ex Gondrand è ormai terra di nessuno".

"I locali abbandonati sono stati occupati da pusher e tossicodipendenti, e sono stati trasformati in un focolaio di criminalità che terrorizza i residenti - dicono da CasaPound - Automobili vandalizzate, furti in aumento e molestie ai cittadini sono diventati la triste normalità, tanto che molti abitanti evitano persino di passeggiare con il proprio cane nel parco".

"Non possiamo più tollerare questa situazione - continuano da CasaPound - I cittadini di Torino meritano di vivere in un ambiente sicuro e decoroso. Il Parco Sempione deve tornare a essere un luogo di ritrovo per le famiglie, non un simbolo di abbandono e pericolo." Infine CasaPound invita i torinesi a unirsi alla protesta: "Non possiamo aspettare che si verifichi una tragedia prima che le istituzioni si sveglino dal loro torpore", concludono.





