Presepi da tutto il mondo in mostra ad Acqui Terme

Sono oltre duecento i presepi, provenienti da ogni parte del mondo, in esposizione da oggi al Movicentro di Acqui Terme (Alessandria). La Mostra internazionale è organizzata dalla pro loco, con il patrocinio di Regione Piemonte e Comune.

Le Natività proposte sono di vetro, terracotta, ferro battuto, ceramica, meccaniche. Alcune di notevoli dimensioni, altre di pochi centimetri. Ci sono modelli rarissimi, come quello costruito in mattoncini Lego con la fontana della Bollente, simbolo di Acqui, a fare da sfondo. Altri curiosi, persino dentro una chitarra, realizzati da amatori, di proprietà di privati o di collezionisti.

Una sezione è dedicata alle scuole materne, elementari e medie, partecipanti al concorso 'Mini Presepi'.

La mostra è visitabile oggi, domani; 14, 15, 21, 22 dicembre; dalla vigilia di Natale al 6 gennaio.



