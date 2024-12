Innovazione nella filiera della montagna, focus a Cervinia

Come innovare e ottimizzare la filiera della montagna, mettendo in atto tutti i controlli necessari a rendere più performante l'attività delle aziende del settore. E il tema sviluppato a Cervinia dai partner di Revi.tor, la società di Torino specializzata nella revisione legale e nella consulenza organizzativa aziendale, ma con una forte expertise nell'ambito del settore della montagna.

Dopo gli interventi di Barbara Negro, Fabrizio Garrone, Cristian Podda e Gianluca Ponzo e del professor Alain Devalle, esperto di economia aziendale presso l'Università degli studi di Torino, è seguita la Tavola rotonda, moderata dal presidente del Consiglio dell'Ordine dei commercialisti Elbano De Nuccio con ospiti la campionessa di sci alpino Deborah Compagnoni, il presidente di Cervino spa Federico Maquignaz, l'amministratore delegato di C.V.A. spa Giuseppe Argirò e l'amministratore delegato di Crivel srl Oliviero Gobbi.

"Organizzare un evento dedicato alla formazione e all'aggiornamento professionale, oltre che al confronto tra professionisti e società della filiera della montagna, è un traguardo importante e motivo di grande soddisfazione per Revi.Tor - ha dichiarato Barbara Negro, senior partner e presidente di Revi.Tor - La Valle d'Aosta è un'incubatrice di opportunità uniche, di eccellenze e sinergie stimolanti" In qualità di promotore dell'iniziativa, Revi.Tor sviluppa i temi cruciali della governance aziendale, dei sistemi di controllo e della gestione dei rischi, per supportare le aziende montane nel raggiungere nuovi standard di efficienza e competitività.



