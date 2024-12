Falso trading online, due arresti per associazione a delinquere

Si è conclusa con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare contro due cittadini albanesi l'operazione 'Trade Scam', condotta per oltre due anni dalla polizia di Torino e coordinata dalla Procura. I due sono stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata all'autoriciclaggio dei proventi del falso trading online e sono stati colpiti anche da un sequestro preventivo da 4 milioni di euro.

L'inchiesta, sviluppata dalla polizia postale e coordinata internazionalmente da Eurojust, ha smantellato un'organizzazione criminale specializzata in truffe di trading online, con il supporto decisivo della Spak albanese, la procura speciale contro corruzione e criminalità organizzata.

Tutto è iniziato nel 2019 da una denuncia: una vittima era stata raggirata da banner pubblicitari ingannevoli e convincenti conversazioni telefoniche che promettevano investimenti con guadagni milionari. Gli investigatori del Cosc di Torino hanno ricostruito con precisione l'articolata struttura criminale.

I malviventi avevano creato società di comodo per aggirare i controlli finanziari, trasferendo i soldi delle vittime su conti esteri. Una strategia sofisticata che prevedeva la conversione dei fondi in criptovalute, l'utilizzo di blockchain per occultare i movimenti finanziari e la creazione di un sistema per ostacolare l'identificazione illecita. La fase esecutiva ha coinvolto diverse istituzioni dal servizio polizia postale, l'Interpol, le autorità giudiziarie albanesi e l'ufficio dell'Esperto per la Sicurezza italiano in Albania, presso l'ambasciata.



