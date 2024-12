Confcommercio Cuneo elegge presidente Danilo Rinaudo

Danilo Rinaudo è il nuovo presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di Cuneo, designato a seguito della riunione del consiglio direttivo Nella nuova giunta è confermato il vicepresidente Giacomo Badellino, presidente di Ascom Zona di Bra. Vicepresidenti sono Giorgio Chiesa, presidente dell'Associazione Albergatori, Giuliano Viglione, presidente Aca-Associazione commercianti albesi e Lorena Durante, presidente Ascom Carrù. Completano la giunta esecutiva Agostino Gribaudo, in rappresentanza dell'Ascom di Savigliano, Mauro Giaccardi, presidente di Ascom Fossano e un rappresentante di Confcommercio Cuneo.

Rinaudo, attuale presidente di Confcommercio Saluzzo e Zona, succede a Luca Chiapella, in carica dal 2017: "Sarà mio impegno e della mia squadra confermare i risultati raggiunti lavorando per nuovi ulteriori obiettivi" le sue prime parole da neopresidente.



