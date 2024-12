ArcheoXcape, quando il gioco fa conoscere la cultura classica

Valorizzare la cultura attraverso il gioco con un'esperienza interattiva e multimediale: i partecipanti sono trasportati in un'avventura senza tempo, tra mito, arte, storia e filosofia greca. E' stata inaugurata in serata, a Baragiano (Potenza), ArcheoXcape, "la prima e più grande escape room didattica dedicata - è spiegato in un comunicato - alla cultura classica in Europa".

All'interno del circuito dell'Archeoparco del Basileus di Baragiano (2.600 abitanti, a una trentina di chilometri da Potenza), ArcheoXcape "propone al pubblico un viaggio esperienziale che si sviluppa su un'area di 600 metri quadrati, articolata in quattro 'dimore' tematiche - Tempo, Vita, Arte e Anima - e composta da 12 stanze, che ricompongono, negli arredi e nella loro articolazione, i volumi della grande casa (circa 600 mq) del suo simpatico proprietario, Tibaldo Bonelli, personaggio di fantasia, archeologo di professione e collezionista per passione". Ed è proprio l'anziano e curioso archeologo, "personaggio ispirato dai ricordi della Baragiano degli anni 60 e nato dalla matita dell'artista Raffaele Gerardi, che con Pluralecom ha curato l'intera comunicazione del progetto, ad accogliere i partecipanti nel suo mondo intrigante e appassionante, guidandoli nei misteri del gioco e degli enigmi, in un ambiente immersivo che mette insieme l'antica Grecia con gli anni '50 e '60".

Si tratta "di un progetto ambizioso che - ha spiegato il sindaco di Baragiano, Giuseppe Galizia, che lo ha concepito - è stato realizzato dalla azienda torinese Wesen: scriviamo una tappa fondamentale per la promozione culturale e turistica del territorio e della intera Basilicata, con un esempio replicabile per altre realtà italiane e che può essere un modello formativo.

E intendiamo far validare questo metodo didattico dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa del Ministero dell'Istruzione".



