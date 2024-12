Torino, in piazza Bodoni il mercatino natalizio del volontariato

Fare un regalo aiutando gli altri, per un Natale all'insegna della solidarietà. E' l'obiettivo di 'Il Dono del Volontariato', il mercatino natalizio organizzato da Vol.To in piazza Bodoni a Torino, che da oggi a domenica accoglie 170 associazioni per celebrare la solidarietà e il volontariato attraverso il racconto della loro attività, i loro prodotti e momenti di spettacolo e intrattenimento.

"Tre parole descrivono questa iniziativa: festa, dono e incontro - ha detto il vice presidente vicario di Vol.To, Gerardo Gatto, all'inaugurazione -. Perché fare del bene agli altri mette voglia di far festa, perché dono non è solo un gesto simbolo ma una modalità di porsi che permea il tessuto sociale creando legami profondi. E incontro perché veniamo da un periodo di intensa digitalizzazione che non può sostituire l'essere insieme. E questo villaggio è il racconto di una vita".

Fra i presenti al taglio del nastro del mercatino del volontariato la sottosegretaria alla presidenza della Regione Piemonte, Claudia Porchietto: "laddove non arrivano le istituzioni - ha sottolineato - arriva il volontariato, che per noi è di grande supporto". Presente anche il consigliere regionale e consigliere di Vol.To, Silvio Magliano, ideatore due anni fa della manifestazione. "Qui - ha detto - c'è il volto più bello della nostra società, il volontariato. Donare è il gesto più rivoluzionario che si possa fare nella società odierna".





