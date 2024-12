Sarà Ghali il primo ospite per la Giornata Giovani di Collisioni

E' Ghali il primo ospite annunciato della Giornata Giovani di Collisioni in programma sabato 12 luglio in Piazza Medford ad Alba. Dopo il successo dei palasport con la tripletta da tutto esaurito all'Unipol Forum di Milano, il viaggio live di Ghali prosegue il prossimo anno sui palchi dei principali festival estivi.

"Dopo i Thirdy Seconds to Mars arriva un'altra grande serata a Collisioni con Ghali. Due date che confermano la volontà di un festival di alto livello e porre Alba come punto nevralgico dell'intrattenimento di tutto il territorio" commentano il sindaco di Alba Alberto Gatto e l'assessore alla Cultura Caterina Pasini.

"Inizia con un grande nome la costruzione della giornata dedicata ai giovani che ci vede partner dalla prima edizione. La nostra volontà è quella di coinvolgere i giovani soci anche il prossimo anno" prosegue Tino Cornaglia, presidente di Banca d'Alba I biglietti per la giornata giovani di sabato 12 luglio, comprendente il concerto di Ghali, saranno disponibili dalle 14 di sabato 7 dicembre su Ticketone e gli altri circuiti e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14 di giovedì 14 dicembre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA