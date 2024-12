Residenze Reali Sabaude, prima mostra fotografica all'estero

La prima mostra fotografica all'estero dedicata alle Residenze Reali Sabaude è stata inaugurata nella sede di Bruxelles della Regione Piemonte.

'Meraviglie Reali. Viaggio nelle 16 Residenze Reali Sabaude - Patrimonio dell'Umanità Unesco', è organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude insieme alla Regione Piemonte.

La mostra documenta, in 50 immagini firmate da Diego Fusaro, il sistema delle 16 residenze tra il XVI e il XVIII per la dinastia sabauda firmate dai più importanti architetti dell'epoca. L'iniziativa si inserisce nel programma di attività di promozione internazionale organizzato dal Consorzio e dalla Regione Piemonte, di cui fa parte la partecipazione alle principali fiere del turismo culturale: il Wtm di Londra, l'Itp di Berlino e l'Iftm Top Résa di Parigi.

A partecipare alla cerimonia d'apertura sono state l'assessore alla Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte Marina Chiarelli e la direttrice del Consorzio Chiara Teolato insieme al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles Pierre Di Toro.

"Si tratta di un'occasione significativa di visibilità istituzionale in ambito internazionale, cui seguirà un programma strutturato di campagne ed attività di comunicazione stagionali dalla primavera del 2025 in avanti", spiegano Michele Briamonte e Chiara Teolato, presidente e direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude L'allestimento nella sede regionale a Bruxelles, "una vera e propria antenna istituzionale del territorio - commenta il presidente della Regione, Alberto Cirio - ci consentirà di promuovere l'arte e la cultura piemontese in uno spazio europeo".

"Il Piemonte conferma di aver raggiunto una dimensione internazionale, diventando un punto di riferimento per la cultura italiana nel mondo. - aggiunge l'assessore Chiarelli - Questo progetto ci permette di consolidare il nostro ruolo tra le regioni italiane più influenti, valorizzando il patrimonio piemontese attraverso un racconto che si estende oltre i confini nazionali".



