Presepi nel Monferrato, entra nel vivo 'Oro incenso e mirra'

Dopo le anteprime di San Damiano e Monale del weekend a cavallo tra novembre e dicembre e quella prevista sabato 7 dicembre a Cocconato e Castagnole delle Lanze, domenica 8 dicembre entra nel vivo in tutti i borghi coinvolti la 9/a edizione della rassegna Oro Incenso Mirra - Presepi nel Monferrato'.

La rassegna è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dall'Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano e dal Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria; sono coinvolti i comuni di Aramengo, Camerano Casasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato, Frinco, Grana Monferrato, Monale e San Damiano. Sono esposti centinaia di presepi realizzati da artisti locali e appassionati.

Novità di questa edizione è la 'Compostela dei Presepi': nel corso delle visite, si potranno apporre timbri per ogni paese visitato sull'apposita pagina della brochure di Oro Incenso Mirra - Presepi nel Monferrato, creando un 'passaporto' e un ricordo speciale di questo viaggio. Chi completerà l'intero percorso potrà partecipare al sorteggio di un pranzo o una cena per due persone offerti dall'Osteria del Ruche di Castagnole Monferrato. Regolamento completo sul sito https://www.presepinelmonferrato.it/



