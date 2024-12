Premio d'Eccellenza al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

Al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude è stato assegnato il Premio d'Eccellenza 2024, giunto alla X edizione, consegnato oggi pomeriggio a Roma nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione culturale Liber in collaborazione con la casa editrice Rde, ogni anno assegna il riconoscimento a cento protagonisti di eccellenza tra personalità enti e aziende che con la loro storia e il loro operato hanno raggiunto risultati prestigiosi nei rispettivi campi di appartenenza.

"Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento così prestigioso - commenta il presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Michele Briamonte - una testimonianza per il lavoro fatto fin qui che ci gratifica e sprona al tempo stesso verso nuovi traguardi, sempre secondo quella sana competizione con noi stessi che ormai ci contraddistingue come stile e cifra di miglioramento generale. Ringrazio davvero tutti, anche a nome del Consiglio di amministrazione, per il lavoro di squadra che anche la nuova direttrice Chiara Teolato sta portando avanti fin dai primi giorni del suo insediamento".





