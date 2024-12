Poste italiane, in Valle di Susa avanza il progetto 'Polis'

Si è svolto oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Susa l'incontro dedicato agli amministratori locali della Valle nell'ambito delle iniziative di valorizzazione dei territori e delle comunità locali promosso da Poste Italiane. Alla presenza dell'assessore agli Enti Locali della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, del presidente Uncem, Marco Bussone, del sindaco di Susa, Pier Giuseppe Genovese, del presidente dell'Unione Montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, i rappresentanti di Poste Italiane hanno illustrato le iniziative messe in campo sul territorio.

Poste Italiane ha condiviso l'avanzamento territoriale del progetto Polis 'Casa dei servizi digitali' in valle di Susa "grazie al quale gli uffici postali si stanno trasformando in veri e propri Sportelli digitali di prossimità con servizi disponibili 24 ore su 24".

Sono già 11 gli uffici postali abilitati al servizio mentre i restanti 25 saranno completati nel biennio 2025-2026.

Poste Italiane è presente sul territorio della Valle di Susa con 37 uffici postali, 16 Atm Postamat di cui di cui 2 installati in Comuni senza ufficio postale, 5 centri di distribuzione per il recapito della corrispondenza e pacchi e 30 Punto Poste, ovvero reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio Eni, collect point per l'invio e il ritiro di spedizioni.

Tra i servizi per la Pubblica Amministrazione è stato presentato durante l'incontro a Susa il servizio di Tesoreria dedicato ai Comuni.



