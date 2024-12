Cirio, per Stellantis può aprirsi fase nuova con rilancio Italia

"Con il ministro Urso abbiamo condiviso il convincimento che questa situazione possa davvero aprire a una fase nuova e possa essere l'occasione per il rilancio della produzione in Italia e in particolare in Piemonte, garantendo la centralità dei nostri stabilimenti e la salvaguardia dei posti di lavoro". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta l'incontro a Roma con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle prospettive e le sfide dell'automotive italiano, con particolare attenzione al futuro del sito produttivo di Mirafiori, in vista del tavolo Stellantis in programma il 17 dicembre al Mimit.

"Il ministro Urso - ha spiegato Cirio - ha attivato con i presidenti di Regione una serie di incontri in vista del tavolo Stellantis del 17 dicembre per mettere a punto strategie condivise. Sono molto soddisfatto dell'incontro perché conferma l'attenzione del governo".

L'incontro di Urso con Cirio si inserisce tra gli appuntamenti preparatori al Tavolo Stellantis che il ministro sta tenendo con i presidenti delle Regioni dove hanno sede gli stabilimenti produttivi del gruppo.



