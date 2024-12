Carabinieri: il generale Paterna in visita ad Alessandria

Il Generale di Brigata Andrea Paterna, Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta', è stato in visita al Comando Provinciale di Alessandria per lo scambio degli auguri natalizi.

"Il Natale ci porta a vivere un momento di serenità - ha sottolineato Paterna - e quando siamo sereni ci approcciamo alla vita in maniera diversa, con più lucidità, dando il giusto valore alle cose. Noi affrontiamo quotidianamente momenti difficili ed è anche grazie alla serenità se possiamo offrire con maggiore professionalità il nostro aiuto a chi ne ha bisogno. La gratificazione che proviamo - ha proseguito il generale Paterna - è la gioia che vediamo negli occhi degli altri, quando rendiamo felici gli altri, sono quei momenti in cui soddisfiamo un'esigenza altrui, così come dovrebbe essere ed è la nostra missione istituzionale".



