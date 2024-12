Biella, scoperto un alloggio dello spaccio a Candelo

In una casa a Candelo (Biella) avevano allestito il negozio dello spaccio di droga. Una coppia, lui 32 anni originario del Vercellese e lei 31 anni, di origine cubana, è stata denunciata dai carabinieri della sezione operativa di Biella in collaborazione con i carabinieri di Candelo.

Dopo avere ricevuto alcune segnalazioni del continuo via vai nell'appartamento, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare, trovando all'interno dell'abitazione 21 grammi di hashish. Nel cortile condominiale hanno scovato, nascosto sotto una pianta, un panetto di hashish ancora sigillato di circa un etto.

La coppia inoltre si era allacciata abusivamente al circuito elettrico condominiale per alimentare la propria abitazione ed è stata denunciata per furto.



