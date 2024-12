Al via Surface Tension con l'opera di Rebecca Moccia

L'8 dicembre alle 18.30 inaugura Surface Tension, il nuovo progetto delle Ogr Torino: la serie di commissioni d'artista che con installazioni luminose trasformerà le facciate della Corte Est delle Ogr in una grande tela di proiezione per opere sitespecific. Il primo progetto della serie è una nuova opera dell'artista Rebecca Moccia, Cold As You Are, a cura di Iacopo Prinetti, commissionata dalle Ogr e prodotta in occasione di Luci d'Artista, come new entry progetto, sezione Costellazione. La video installazione site-specific, realizzata con il supporto tecnico di Epson, raccoglie scene intime e pubbliche, riprese dall'artista con una termocamera, combinate in una sequenza di diversi elementi e narrazioni. L'accensione della nuova opera avverrà alla presenza del presidente delle Ogr Torino Davide Canavesio, dell'artista Rebecca Moccia e del curatore di Luci d'Artista Antonio Grulli.

L'opera utilizza lo strumento della termocamera, in cui un'ottica fotografica insieme a un sistema a raggi infrarossi converte la rilevazione di informazioni termiche in una gamma cromatica dove ciascuna gradazione di colore corrisponde alla temperatura di un dato oggetto o essere vivente. Sviluppata in ambito militare come molte tecnologie che permeano il nostro quotidiano, la termovisione porta con sé un immaginario legato a pandemie e guerre contemporanee, dove è utilizzata per identificare obiettivi distanti, in una modalità di visione-controllo incapace di cogliere la specificità dei singoli soggetti rendendoli meri bersagli. In Cold As You Are, Rebecca Moccia ha utilizzato questo strumento per filmare un diario sociale in cui situazioni casalinghe, di festa e di lavoro si combinano con eventi pubblici, proteste e paesaggi urbani.



