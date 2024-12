Victoria's Secret apre 8 store nel '25 in Italia Francia Spagna

Victoria's Secret aprirà altri otto store nel 2025, dopo gli otto avviati quest'anno. Il noto marchio di lingerie avrà un proprio negozio a febbraio nel centro di Bari, Pompei, Trento, a Trento, nel centro commerciale di Marghera, in Francia a Lille, Marsiglia e alla periferia di Parigi, in Spagna a Madrid. Lo ha spiegato Matteo Ortolina, general manager di Victoria's Secret in occasione dell'accensione dell'Albero di Natale firmato dal brand in Galleria San Federico a Torino con la musica dal vivo del Giuliano Ligabue Trio.

"I negozi vanno bene, i risultati sono in linea con le attese. Quello di Torino (inaugurato nell'ottobre 2022, ndr) è portato come esempio, per noi è uno dei più belli che abbiamo in Italia. Non escludiamo di crescere ancora in questa città" ha aggiunto Ortolina.

Victoria's Secret ha quasi 1.400 negozi al dettaglio in tutto il mondo e una forza lavoro prevalentemente femminile di oltre 30.000 persone. Nel negozio di Torino lavora una quindicina di persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA