Vendono online tagliole per fauna selvatica, due persone multate

Su segnalazione della Lega per l'Abolizione della Caccia i Carabinieri Forestali di Alessandria-Asti sono intervenuti nell'abitazione di un astigiano che, su un sito internet, commercializzava tagliole per la fauna selvatica. Si tratta di dispositivi dentati a scatto che si chiudono violentemente alla pressione involontaria di un qualunque animale di passaggio. Pericolose anche per le persone che potrebbero inavvertitamente calpestarle.

Per lui sanzione amministrativa di 1000 euro.

Le trappole erano commercializzate per conto di un conoscente di Mirabello Monferrato (Alessandria). Per quest'ultimo stessa sanzione amministrativa e sequestrate 18 tagliole rinvenute.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA