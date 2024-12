Tentata rapina a negoziante del centro, due arresti a Ivrea

La polizia di Ivrea (Torino) ha arrestato un uomo di 31 anni, residente in città, e una donna di 22, per tentata rapina. L'episodio si è verificato sabato notte quando i due, armati di un coltello, hanno tentato di rubare l'incasso della serata al titolare di una birreria del centro.

L'uomo stava chiudendo le saracinesche del locale quando è stato avvicinato dai due balordi.

Con il coltello puntato, gli è stato chiesto di consegnare l'incasso, mentre la donna rovistava nelle tasche della vittima.

Una passante, in quel momento, si è avvicinato intuendo quello che stava accadendo e ha messo in fuga la coppia. Poco dopo una volante della polizia di Ivrea ha intercettato i due in via Palestro dove sono stati arrestati.



