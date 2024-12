Sequestrati 126 chili di botti illegali, denunciato cuoco

Centoventisei chili di materiale pirotecnico illegale, compresi ordigni altamente pericolosi, sono stati scoperti e sequestrati dalla polizia di Stato in un appartamento condominiale di Luserna San Giovanni, nel Torinese.

L'operazione è scattata dopo che alcuni colli sospetti, ricoperti da un telo nero, sono stati notati dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. I pacchi, recapitati da un corriere ignaro del contenuto, riportavano il nome di un cuoco 48enne che lavora in un istituto penitenziario della provincia.

Nel corso di un'accurata perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto un arsenale esplosivo: sei bombe sferiche, due catene 'napoletane' e diversi razzi acquistati online. Gli ordigni presentavano caratteristiche particolarmente rischiose, potendo provocare una cosiddetta esplosione per simpatia, meccanismo per cui lo scoppio di un singolo artifizio può innescare istantaneamente gli altri nelle vicinanze.

Alcuni dei razzi sequestrati, per la loro potenza, avrebbero richiesto un porto d'armi e l'acquisto presso esercizi specificamente autorizzati, circostanza che ha aggravato la posizione dell'indagato.

L'uomo è stato denunciato per detenzione di materiale esplodente, fabbricazione e commercio abusivo. La Procura della Repubblica di Torino sta ora conducendo le indagini preliminari.





