Per due anni perseguita e poi minaccia cameriera, arrestato

Due anni di 'corteggiamento' non gradito, divenuto poi un comportamento violento, fatto di aggressioni e minacce, a una cameriera molto più giovane di lui.

E' al momento accusato di stalking per un quarantenne di Ovada (Alessandria) arrestato, in flagranza, dai carabinieri di Acqui Terme.

Cercando di conoscere la giovane, l'uomo l'aveva contattata sui social ottenendo il numero di telefono. Inizialmente la situazione sembrava normale, poi tutto è cambiato con telefonate sempre più continue e insistenti. Nonostante la ragazza abbia cercato di non dargli confidenza, l'uomo le ha chiesto di vederla e uscire con lei. Le ha fatto recapitare fiori e regali, anche costosi. Nonostante un fermo rifiuto, il 40enne non si è arreso, diventando sempre più aggressivo.

Nella tarda serata di domenica si è presentato nel locale dove la ragazza lavora. Al titolare del ristorante ha chiesto una somma di denaro per saldare un asserito debito che la cameriera avrebbe avuto nei suoi confronti. Ha minacciato anche lo stesso titolare, per poi rivolgersi contro la giovane.

Dato l'allarme e arrivate sul posto le pattuglie dei Carabinieri, sentite le parti e alcuni testimoni, i militari hanno arrestato il persecutore.



