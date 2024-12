Esercito, terminata campagna 'Campo Alta Quota' sul Monte Bianco

Dopo tre giorni si è conclusa la seconda edizione di Campo Alta Quota, la campagna di sperimentazione scientifica dell'Esercito svoltasi sul massiccio del Monte Bianco, a 3.500 metri di altitudine, in condizioni che replicano quelle artiche, con la partecipazione di docenti e ricercatori del Cnr e di diversi atenei italiani.

L'obiettivo del progetto era quello di valutare scientificamente le performance di personale, materiali ed equipaggiamenti in climi artici, con condizioni estreme e di elevato stress psico-fisico per l'alta quota e le basse temperature.

Al termine della terza giornata di ricerca, la struttura dello Skyway, in prossimità del laboratorio naturale del Ghiacciaio del Dente del Gigante, ha ospitato un meeting tra i partner dell'iniziativa, al quale hanno preso parte il Sottosegretario alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti, il generale di Divisione Michele Risi, comandante delle Truppe Alpine dell'Esercito, e il generale di Brigata Alessio Cavicchioli, a capo del Centro Addestramento Alpino, l'ente che ha condotto la campagna.

Gli esperimenti hanno interessato tre gruppi di giovani militari in forza ai reggimenti delle Truppe Alpine, al 4° reggimento Alpini Paracadutisti e alla Scuola Ufficiali dell'Esercito, i quali sono stati impegnati in movimenti di due ore sul ghiacciaio e pernottamenti in tenda prima di essere sottoposti a una serie di test.



