Crisi dell'economia diversamente spiegata,concorso di saggistica

Sono aperte le iscrizioni al concorso di saggistica 'La crisi dell'economia italiana diversamente spiegata', promosso dalla casa editrice torinese 'La Fabbrica delle Illusioni e incentrato sull'omonimo saggio appena pubblicato dall'ingegner Mario Fabbri, fondatore e per 25 anni amministratore delegato di Directa Sim, broker pioniere in Italia del trading online.

Il montepremi complessivo del concorso è di 95.000 euro: le opere - da inviare entro il 28 febbraio 2025 - verranno valutate dai laboratori di ricerca di due Università italiane e sottoposte al giudizio finale di una giuria di cinque esperti.

"L'Italia - si legge nel saggio di Mario Fabbri - è diversa dagli altri paesi per la curiosa circostanza di avere un sistema produttivo-industriale prevalentemente settentrionale ed una pubblica amministrazione quasi completamente meridionale. Da più di un secolo le due parti sono in aperta opposizione caratteriale tra loro. Ma il recente aumento del peso della normativa sulle attività economiche ha spostato i rapporti di potere a favore di una pubblica amministrazione meridionale, poco riguardosa, per non dire 'ostile', verso le attività produttive e industriali. La situazione è resa più difficile - osserva Fabbri - dalla recente crescita di una burocrazia sovranazionale europea che spinge anch'essa nella direzione di accrescere la complessità normativa"..



