Clown Marameo donano spirometro all'infantile di Alessandria

L'associazione Clown Marameo ha donato alla riparto di pediatria dell'ospedale infantile di Alessandria, diretta da Enrico Felici, uno spirometro. Questa apparecchiatura sarà destinata all'ambulatorio di Allergologia e Fisiopatologia respiratoria e consentirà di valutare in maniera sempre più accurata la funzionalità respiratoria nei bambini da 0 a 6 anni con asma e altre patologie del respiro, migliorando così ancora di più la qualità delle cure offerte.

"La donazione rappresenta molto più di un semplice contributo tecnologico - spiegano dall' Associazione - è un atto di riconoscenza verso l'Ospedaletto che, sin dal 2002, ha accolto con fiducia l'allora innovativa pratica della clownterapia".

All'epoca i ragazzi erano nove, oggi il gruppo può contare su 50 volontari, che operano stabilmente nelle strutture ospedaliere della provincia.

"La nostra storia è iniziata proprio qui, al Cesare Arrigo, - racconta Andrea Ivaldi, presidente dell'Associazione - che ha creduto in noi quando la clownterapia era ancora una novità.

Questo spirometro, che siamo riusciti a donare anche grazie al contributo degli amici Alessandra Pozzi e Stefano Girardengo, è il nostro modo per dire grazie a chi ci ha permesso di trasformare un sogno in realtà".

"Il legame con i Clown Marameo va oltre le mura ospedaliere - afferma Felici - è una storia di amicizia e condivisione che oggi si arricchisce di un ulteriore gesto di solidarietà".





