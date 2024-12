Calcio: Juve-Tim, accordo biennale come Premium Partner

La Juventus ha firmato un accordo biennale con Tim, nell'ambito di questa nuova partnership l'azienda di telecomunicazioni diventa Premium Partner del club bianconero. L'accordo prevede la presenza del logo Tim come sleeve sponsor (logo sulla manica della maglietta, ndr) sulle maglie della prima squadra femminile e della U20 maschile, oltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all'Allianz Stadium dalla prima squadra maschile.

"Due aziende che puntano in modo determinato all'eccellenza, ponendosi obiettivi ambiziosi e innovativi" commenta il dirigente bianconero Francesco Calvo; "Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con Juventus, una nuova collaborazione in linea con i valori dello sport che non divide ma unisce" spiega Andrea Rossini di Tim.



