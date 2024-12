Calcio: Juve; Scanavino 'vogliamo altri giocatori forti'

"Con Giuntoli e Motta stiamo lavorando nell'avere giocatori forti, senza escludere la presenza di fuoriclasse, ma che possano essere una squadra e fare la differenza". Così l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, sulle prospettive della squadra.

"La perdita è vicina ai 200 milioni, ma se la analizziamo, tra mancati ricavi Uefa e oneri straordinari legati alla gestione e alla coda degli avvenimenti di due anni fa, abbiamo perdite che superano i 150 milioni che non sono della gestione ordinaria - sottolinea sullo stato dei conti del club ai microfoni di Radio Serie A - e la perdita reale è da considerare intorno ai 70 milioni di euro, in recupero: la traiettoria è molto buona, seppur imprevedibile, e in prospettiva la Juve rimane la squadra che in prospettiva avrà il budget più alto da investire nella parte sportiva". In serata ci sarà il sorteggio del Mondiale per Club, in programma nell'estate 2025 tra giugno e luglio e con i bianconeri che saranno protagonisti: "E' un'opportunità molto positiva per il club e per i giocatori per fare esperienza ed avere una vetrina mondiale - continua Scanavino - e l'opportunità deriva della visibilità: pensiamo che già questa prima edizione possa avere un'ottima visibilità e speriamo si porti dietro un monte ricavi positivo". Sullo sfondo, resta sempre d'attualità la questione sponsor: "Abbiamo diverse trattative in corso a uno stato piuttosto avanzato, lo avremo al più tardi alla fine della stagione - conclude l'ad bianconero - e nell'attesa di trovare il main sponsor abbiamo deciso di fare un'operazione benefica per dare visibilità a un'organizzazione molto importante in cui ci impegniamo molto: noi siamo molto soddisfatti così come lo è Save the Children".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA