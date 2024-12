Biella rilancia il commercio con i temporary store

Biella si affida ai temporary store per riattivare il commercio in città. Due negozi temporanei sono stati inaugurati in via Italia nell'ambito del progetto 'Vetrine vive' a cui hanno contribuito, oltre la città di Biella, la Regione Piemonte e le associazioni di categoria: Ascom Biella, Confartigianato Biella, Cna Biella e Confesercenti. Il terzo negozio in via Italia 54 verrà inaugurato sabato, alle ore 15.

Il Comune, attraverso anche i fondi regionali del distretto urbano del commercio, ha messo le risorse necessarie permettendo alle associazioni del territorio di sottoscrivere il contratto semestrale di affitto per i tre spazi che resteranno aperti almeno fino all'adunata degli Alpini di maggio, al fine di vivacizzare via Italia e dintorni.



