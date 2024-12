'Amazing. 80 (e più) anni di supereroi Marvel' a Torino

Apre a Palazzo Falletti di Barolo di Torino, dal 6 dicembre 2024 al 9 marzo 2025, la mostra Amazing. 80 (e più) anni di supereroi Marvel, che celebra, a 85 anni dalla nascita, una delle più importanti case editrici al mondo, fondata nel 1939 da Martin Goodman. Curata da Luca Bertuzzi e prodotta da Ares Torino, in collaborazione con Wow Spazio Fumetto, Museo del Fumetto, dell'Illustrazione e dell'Immagine animata di Milano, con il patrocinio di Torino Metropoli, media partner Sky Arte, l'esposizione si concentra sul percorso artistico, dagli anni quaranta al 2023, che ha dato vita a personaggi indimenticabili quali Spider-Man, Hulk, Thor, Capitan America, i Fantastici Quattro e tantissimi altri, sotto la guida di sceneggiatori innovativi e la punta della matita di grandi maestri.

Tavole originali, manifesti, poster, memorabilia, oggettistica, giocattoli e ingrandimenti scenografici dedicati alle vignette più conosciute compongono il racconto visivo di un'evoluzione ancora in atto, che ha portato le creazioni di Marvel a ispirare film e serie televisive di enorme successo, con il supporto di pannelli esplicativi e timeline che riassumono, decennio per decennio, le tappe principali della sua storia. Punto di forza della mostra è la presenza di oltre 80 tavole originali di autori come Jack Kirby, John Romita Jr., Steve Ditko, Alex Ross, John Buscema ,A rendere più coinvolgente il primo giorno di apertura della mostra, venerdì 6 dicembre, sarà il gruppo di cosplayer The World Avengers, che animerà il percorso di visita impersonando i supereroi Marvel e scatterà qualche foto col pubblico. "Abbiamo voluto creare una mostra che non solo permettesse di ricostruire la storia di una delle maggiori case editrici dedicate al fumetto, ma che potesse avvicinare il grande pubblico a una forma d'arte, spesso considerata minore, che a tutti gli effetti è una vera e propria espressione artistica" affermano Edoardo Accattino e Giovanni Scorpaniti di Ares Torino



