Alessandria, riconoscimenti a cittadini virtuosi della provincia

Consegnate in Prefettura ad Alessandria 9 Onorificenze dell'Ordine 'Al Merito della Repubblica Italiana'.

Grande Ufficiale Carluccio Bianchi, già preside all'Università di Pavia e docente all'Upo di Alessandria.

Durante il periodo Covid 19 contribuì all'acquisizione di presidi sanitari per la parrocchia di Cascinagrossa e l'Ateneo.

Ufficiali: il questore di Alessandria Sergio Molino; Adriana Filippini (Anfass Tortona e impegnata nell'Antidiscriminazione); Federico Nardi (Cardiologia del 'Santo Spirito' di Casale Monferrato).

Cavalieri: l'appuntato scelto Domenico Gallo (Comando Provinciale Carabinieri); Aldo Viotti (Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna); Gianluigi Talento (Polizia Locale Valenza); Pietro Rodolfo Sacchi (Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo); Paola Varese (Medicina, Day Hospital Oncologico e PS Ovada).

Gabriele Mina la Medaglia di Bronzo al Valor Civile: il 3 dicembre 2016 si tuffò nel Canale Lanza di Casale salvando una 46enne straniera che aveva deciso di togliersi la vita.

Per tutti - come sottolineato dal prefetto Alessandra Vinciguerra - un importante riconoscimento, avendo dimostrato senso di responsabilità verso la collettività. Esempi virtuosi per il territorio, rispettosi dei valori della Costituzione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA