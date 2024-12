A Torino l'Harlem Gospel Nigh, in programma il 18 dicembre

Torna a Torino l'Harlem Gospel Night, in programma il 18 dicembre alle 21. All'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto. Si esibirà un ensemble costituito dai migliori solisti gospel di Baltimora, Maryland: Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers. Direttamente dal tour internazionale che ha toccato i cinque continenti, il gruppo porterà a Torino - unica data piemontese - la musica, i ritmi e l'atmosfera delle chiede gospel statunitensi, trascinando e coinvolgendo il pubblico per una serata piena di emozioni.

Super special guest della serata, organizzata da Dimensione Eventi, il pluripremiato Sunshine Gospel Choir, che, dopo aver conquistato la finale di Italia's Got Talent grazie al Golden Buzzer di Joe Bastianich, è fresco di vittoria del concorso americano How Sweet The Sound tenutosi domenica 20 ottobre presso la Royal Albert Hall che ha incoronato i Sunshine come miglior coro Gospel d'Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA